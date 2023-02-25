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Marmara Bölgesi’nin batısı için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce (MGM) Marmara Bölgesi'nin batısı için fırtına uyarısı yapıldı.

Yayınlanma: 14:18 - 25 Şubat 2023 Güncellenme:
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Marmara Bölgesi’nin batısı için fırtına uyarısı

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nce yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğleden sonradan itibaren bölgemizin batısında (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ), güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 km/saat, yer yer 90 km/saat) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi. (DHA)

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