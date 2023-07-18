Marmaris ve Datça’daki elektrik kesintileri perişan etti

Muğla’nın Marmaris ve Datça ilçelerinde son üç günden bu yana meydana gelen elektrik kesintileri ve bu kesintilere bağlı olarak susuzluk halkı canından bezdirdi. Tedrikçi şirket kesintileri "aşırı sıcaklar nedeniyle yoğun klima ve soğutucu kullanımı " olarak açıkladı. Muğla Büyükşehir ve Datça Belediyelerinden de art arda açıklamalar geldi...

Mustafa SARIİPEK

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Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçelerinde son üç günden bu yana meydana gelen elektrik kesintileri ve bu kesintilere bağlı olarak susuzluk halkı canından bezdirdi.

Enerji sağlayan ADM yetkilileri kesintilerin, aşırı hava sıcaklığı nedeniyle vatandaşların klima ve soğutuculara yüklenilmesi nedeniyle meydana geldiğini duyurdu. Muğla Büyükşehir ve Datça Belediyeleri de ayrıca açıklama yapmak zorunda kaldı.

“YOĞUN TURİSTİK TALEP VE REKOR SEVİYEDEKİ SICAKLIK…”

Vatandaşların aşırı şikayetleri üzerine Datça Belediyesi Başkanı Gürsel Uçar yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Son üç gündür yaşanan elektrik ve buna bağlı olarak su kesintilerinden dolayı duyduğum derin üzüntüyü sizlerle paylaşıyorum. Bu durumun, özellikle turizm sezonunda yaşanması, ilçemiz halkı ve misafirlerimiz açısından büyük rahatsızlık yaratmıştır. Sistemdeki aksamalar ve yaşanan zincirleme kesintilerin sebebi yoğun turistik talep ve rekor seviyede seyreden sıcaklık olarak belirlenmiştir.

Ne yazık ki, durum hakkında bize zamanında ve yeterli bilgilendirme yapılmaması, bizlerin kamuoyunu etkin bir şekilde bilgilendirme çabalarını da olumsuz etkilemiştir. Bu durumdan dolayı, ilçemiz halkının ve misafirlerimizin mağduriyetini en aza indirme çabamız engellenmiştir.

Elektrik sağlayıcı firmamız ADM ve su sağlayıcı MUSKİ’den aldığımız son bilgilere göre, Datça yarımadasına elektrik ve su servisi tamamen sağlanmış durumdadır. Ancak yaşadığımız bu süreç, altyapımızın güncellenmesi ve gelecekte benzer sorunların yaşanmaması adına gerekli önlemlerin alınması gerektiğini açıkça ortaya koymuştur”

ALT YAPILARIN YENİLENMESİ GEREKİYOR

ADM Elektrik’in yıllar öncesinden kurulan altyapısını acilen güncellemesi ve yarımadanın yaz dönemi potansiyelini göz önünde bulundurarak gerekli ekipman, personel ve yedek parça gibi önlemleri alması gerektiğinin de belirtildiği açıklamanın devamı şöyle: “Datça Belediyesi olarak, her iki kurumla sürekli işbirliği içerisinde olduk ve olmaya devam edeceğiz. Bu durumun tekrar yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınması konusunda tüm kurumları ve yetkilileri göreve davet ediyorum.”

BÜYÜKŞEHİR İÇME SUYU İÇİN JENERATÖR GÖNDERDİ

Muğla Büyükşehir Belediyesi ise şu açıklamayı yaptı: Muğla'nın birçok farklı noktasında elektrik kesintileri yaşandı. Günlük hayatı olumsuz etkileyen kesintilerden en çok etkilenen ilçelerden biri ise Datça oldu. Datça'da 24 saati aşan elektrik kesintileri nedeniyle içme suyu depolarına su iletimi konusunda da aksaklıklar yaşandı. Muğla Büyükşehir Belediyesi ilçedeki su kesintilerinin uzamaması için mevcut sistemlere ek olarak çevre ilçelerden bölgeye jeneratörler takviyesi yaparak su iletimi sağladı.

Elektrik dağıtım şirketinden kaynaklı olarak 24 saati aşan kesintilerde içme suyu depolarına su iletimi konusunda da aksaklıklar yaşanırken Büyükşehir Belediyesi su kesintilerinin uzamaması için bölgedeki sistemlere ek olarak çevre ilçelerden bölgeye jeneratör takviyesi yaptı.

İLÇEYE SU VERİLMEYE BAŞLANDI

Getirilen jeneratörlerin Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ ekipleri tarafından kurulumu yapıldı. Jeneratörlerin devreye girmesiyle birlikte kuyuların enerji kesintisi ortadan kaldırıldı ve depolara su iletimi sağlandı. Depolara su iletiminin sağlanmasının ardından ilçeye sorunsuz olarak su verilmeye başlandı.