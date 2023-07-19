Son dakika… Meclis olağanüstü toplanacak

Zamların ardından muhalefetin yaptığı çağrı sonrası TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'i 25 Temmuz'da olağanüstü toplantıya çağırdı.

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Zam yağmuru Türkiye’yi kasıp kavururken, TBMM tatile girdi. Muhalefet partileri, art arda Meclis’in acil toplanması için çağrıda bulundu.

KURTULMUŞ’TAN AÇILAMA

Yapılan çağrıların ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan açıklama geldi. Kurtulmuş, Meclis’i 25 Temmuz’da olağanüstü toplantıya çağırdı. Toplantının saatinin ise 15.00 olacağı belirtildi.

ZAMLAR İSYAN ETTİRMİŞTİ

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayınlanan akaryakıta ÖTV artışını içeren karar ülke genelinde infial uyandırmıştı.

15 Temmuz gecesi alınan kararla benzinin litresinde 2,52 TL olan ÖTV 7,52 TL’ye, motorinde 2,05 TL olan ÖTV ise 7,05 TL’ye yükselmişti.

ÖTV artışından sonra motorinin litresi 33 lirayı geçmiş, benzin de 35 liraya dayanmıştı.

MUHALEFETTEN ÇAĞRI

İsyan ettiren zamların ardından CHP, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti (DP), TBMM'yi son günlerde yapılan zamlar nedeniyle olağanüstü toplantıya çağırmıştı.

Çağrıda, “Yürütmenin çözüm bulamadığı aksine büyüttüğü ekonomik sorunların çözülebilmesi ve büyük bir ekonomik buhranla karşı karşıya olan vatandaşların rahat bir nefes alabilmesi için Parlamentonun üstüne düşen görevleri yerine getirmesi gerekmektedir” denilmişti.

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