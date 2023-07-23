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Milas’ta orman yangını

Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale başladı. Sarp arazideki yangının yayılmasının önüne geçildiği öğrenildi...

Yaşar ANTER
Yayınlanma: 14:16 - 23 Temmuz 2023 Güncellenme:
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Milas’ın Demirciler Mahallesi Hayıtlı mevkisindeki ormanlık alanda saat 13.00 sıralarında yangın çıktı.

Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında, alevler kısa sürede yayıldı.

Yangının haber alınması üzerine harekete geçen Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, havadan ve karadan söndürme çalışmalarına başladı.

Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 helikopter, 8 uçak, 35 arazöz ve 3 dozer müdahale ediyor.

Sarp arazide ekiplerin yangına müdahalesi sürerken, yangının yayılmasının önüne geçildiği belirtildi.

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