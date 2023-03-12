Abone Ol

Milli Eğitim Bakanı LGS tarihini açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın 4 Haziran 2023'te gerçekleştirileceğini bildirdi.

Yayınlanma: 10:14 - 12 Mart 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Milli Eğitim Bakanı LGS tarihini açıkladı

Bakan Özer, yaptığı açıklamada, “LGS kapsamındaki merkezi sınavı, 4 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştireceğiz. Şimdiden sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen depremler sonrası alınan karar gereği, 2023 LGS’de 8. sınıfın ikinci dönem konularından soru yer almayacağını anımsatan Bakan Özer, Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu’nun yarın “www.meb.gov.tr” internet adresinden açıklanacağını belirtti. (AA)

Adana, Gaziantep ve Osmaniye'de okullar 13 Mart'ta açılıyorİlginizi ÇekebilirAdana, Gaziantep ve Osmaniye'de okullar 13 Mart'ta açılıyorYKS'de "12. sınıfın ikinci dönem müfredatından muafiyet kararı" ÖSYM'ye bildirildiİlginizi ÇekebilirYKS'de "12. sınıfın ikinci dönem müfredatından muafiyet kararı" ÖSYM'ye bildirildi

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
internet Kahramanmaraş meb Milli Eğitim Bakanı öğrenci sınav uygulama
X Reklam