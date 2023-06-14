MİT, saldırı keşfi yapan 3 teröristi vurdu

Suriye’nin kuzeyinde, terör örgütü PKK-YPG’ye yönelik Milli İstihbarat Teşkilatı bir nokta operasyon daha gerçekleştirdi. Zeytin Dalı harekât bölgesinde konumlanan Mehmetçiğe karşı saldırı hazırlığı içinde oldukları ve saldırı öncesi sivil araçlarla keşif yaptıkları belirlenen 1’i yönetici 3 terörist, içinde bulundukları araçta SİHA ile vurularak etkisiz hale getirildi.

Özgür CEBE

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Suriye'nin kuzeyini işgal eden terör örgütü PKK-YPG'ye yönelik Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından nokta operasyon yapıldı. Hatay karşısındaki Afrin'in teröristlerden temizlenmesiyle bu bölgede sınır güvenliğini sağlamak amacıyla konumlanan Zeytin Dalı harekatı bölgesinde Mehmetçiğe karşı saldırı hazırlığı içinde oldukları belirlenen teröristlere yönelik MİT harekete geçti. Teröristlerin sivil bir arazi aracıyla, Türkiye-Suriye sınır hattında konumlanan güvenlik güçlerinin hareket tarzı, bulundukları bölgenin konumu ve saldırı yapılacak bölgelerin keşfinin yapılacağı bilgisi üzerine 10 Haziran günü içinde teröristlerin bulunduğu araç hedef alındı.

ZIRHLI ARAZİ ARACI TAM İSABETLE VURULDU

Hareket halindeki aracın sivil yerleşim birimlerinden uzaklaştığı sırada Şahba bölgesi içinde kalan Halep vilayetine bağlı Ehdaz kasabası yakınlarında Silahlı İnsansız Hava Aracı ile gerçekleştirilen operasyonda sözde Şahba özerk kantonu askeri meclis üyesi, Suriye uyruklu Dilşer Afrin kod adlı Yahya Hıdır ile Tolhildan kod adlı Mouhammad Hemmo ile Amed Şerava kod adlı Ali Davud etkisiz hale getirildi. Tam isabetle vurulan ve hurda yığınına dönen araç içinde öldürülen teröristlerin uzun zamandan beri bölgede Mehmetçiğe karşı sansasyonel büyük bir saldırı hazırlığı içinde oldukları belirlendi.

YÜZLERCE TERÖRİSTİN BAŞINDAKİ İSİMDİ

Terörist Yahya Hıdır'ın Suriye'de iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana Suriye'nin kuzeyini işgal eden terör örgütü PKK-YPG saflarında sorumlu düzeyde terörist faaliyetlerde bulunduğu, Afrin'e yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri’nin düzenlediği Zeytin Dalı harekâtında da yüzlerce teröristin sevk ve idaresinden sorumlu olduğu bildirildi.

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