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MİT’ten Gara’da bir operasyon daha

MİT, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde gerçekleştirdiği operasyonda terör örgütü PKK/KCK'nın sözde özel güç lojistik sorumlusu Neçirvan Seven'i etkisiz hale getirdi.

Yayınlanma: 09:57 - 05 Mayıs 2023 Güncellenme:
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MİT’ten Gara’da bir operasyon daha

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