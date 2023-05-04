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MİT’ten Gara’ya kritik operasyon

MİT, tarafından PKK/KCKnın sözde eğitim sorumlusu Cudi Engizek kod adlı Ahmet Gümüş etkisiz hale getirildi.

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MİT’ten Gara’ya kritik operasyon

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