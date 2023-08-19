MİT’ten PKK’ya nokta operasyonu

MİT, terör örgütü PKK'nın silahlı kadın ve gençlik yapılanması sorumlularından Hicran İcuz'u, Suriye'nin kuzeyindeki Haseke'de etkisiz hale getirdi.

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/YPJ sorumlularından ‘Vejin Jiyan’ kod adlı Hicran İcuz’u Suriye/Haseke’de düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirdi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 2016 yılında örgütün kırsal yapılanmasına katılan Hicran İcuz, bu süreçte ideolojik ve silahlı eğitim aldı.

2018 itibarıyla Suriye’de faaliyetlerini sürdüren İcuz, örgüt bünyesindeki eylem ve silahlı eğitim sorumluları arasında yer aldı. Son dönemde yapılan operasyonlarda ağır kayıplar veren ve bu operasyonlara karşı misilleme arayışında olan örgütün silahlı yapılanmasında yer alan İcuz, gerçekleştirilecek saldırıların planlayıcıları arasında bulundu.

Terörist İcuz, silahlı ve eylemsel faaliyetlerinin yanı sıra örgüt tarafından zorunlu olarak askere alınan Suriyeli çocuk ve gençlere verilen silahlı eğitimlerin de sorumlusu olarak faaliyet yürüttü.

MİT, ‘Vejin Jiyan’ kod adlı Hicran İcuz’u, güvenlik güçlerine yönelik eylem planlamaları ve saldırı talimatları nedeniyle öncelikli hedef olarak belirledi.

MİT’in çalışmaları sonucu, terörist İcuz’un Suriye/Kamışlı’da olduğu tespit edildi ve etkisiz hale getirilmesine yönelik hassas planlama yapıldı. Örgütün özellikle sınır bölgelerindeki güvenlik güçlerine yönelik gerçekleştirmeyi hedeflediği saldırı/suikast tipi eylemlerin planlayıcıları arasında yer alan terörist İcuz, Haseke operasyonla etkisiz hale getirildi. (DHA)