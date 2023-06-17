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MLKP’nin Suriye sorumlusuna MİT operasyonu

MİT, terör örgütü MLKP'nin Suriye sorumlularından olan ve kırmızı kategoride aranan Osman Nuri Ocaklı'yı Suriye'nin Kobani bölgesinde etkisiz hale getirdi.

Yayınlanma: 11:08 - 17 Haziran 2023 Güncellenme:
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MLKP’nin Suriye sorumlusuna MİT operasyonu

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