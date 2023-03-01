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MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Yayınlanma: 16:31 - 01 Mart 2023 Güncellenme:
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MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Deprem bölgesindeki çalışmalara aralıksız destek veren Mehmetçik, terörle mücadeleyi de azim ve kararlılıkla sürdürüyor. Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi” denildi. (DHA)

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