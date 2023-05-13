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MSB: 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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MSB: 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Terörist neredeyse hedefimiz orası. Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen 5 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesi sürüyor, sürecek” denildi. (DHA)

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