Muharrem İnce’den ‘ittifak’ açıklaması

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partiler ile ittifak görüşmeleri yaptıklarını belirtip, "Ocak sonu gibi açıklamamızı yaparız. Evet, görüşüyoruz. Zafer Partisi, Doğru Parti, DSP, Adalet Partisi ile görüşüyoruz" dedi.

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Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Eskişehir’e geldi. Partisinin Vişnelik Mahallesindeki il başkanlığı binasına geçen İnceyi, İl Başkanı İsmail Ceyhan ve partililer karşıladı.

“İYİ Kİ GİTMİŞİM CHP’DEN”

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan İnce, 6lı masayı eleştirerek, şunları söyledi:

“Karşıda muhalefete bakıyorum, bayrak kaldıran danışmanlar var. Partinin genel merkezinde basın toplantısı yapıyor, Türk bayrağını kaldırıyor, parti bayrağını koyuyor. Utanmıyor musunuz siz? Yazık, günah size be. Yazıklar olsun size. Türk bayrağını kaldıranları kendinize danışman yapıyorsunuz ya.

Niye gittim CHP’den? İyi ki gitmişim CHP’den. Sizinle mi beraber olacağım? Biri bayrak kaldırıyor, öbürü ondan aşağı kalır mı? O da devrim kanunlarını kaldırıyor. Devrim kanunları yetmiyor, ilk 4 maddeyi kaldırıyor. O da yetmiyor, Türklüğü kaldırıyor. Hadi kaldırın da görelim bakalım.

Bunların hepsi, Erdoğan’a çalışıyor. Muhalif falan zannetmeyin bunları. Bunların hepsi gizli Erdoğancı. Toptan göndereceğiz bunları. İktidarını da muhalefetini de toptan göndereceğiz. Onun için diyoruz ki ‘Ne sağdan ne soldan, Atatürk’ün yolundan’. Onun için diyoruz ki ‘Ne cumhur ne millet, tek yol Memleket’ diyoruz.”

“SEÇİME YETİŞTİRİRLERSE MUTLU OLURUZ”

6lı masanın adayını bir an önce açıklaması gerektiğini belirten İnce, “Seçime yetiştirirlerse mutlu oluruz tabi. Adayı seçimden sonraya bırakmazlarsa iyi olur. Erkeni, geçi artık hiçbir şey kalmadı. Türkiye normal bir hukuk devleti olsa Erdoğan, parlamentoyu feshederse seçimi erkene alırsa bir daha aday olamaz ama YSK buna onay verir mi, aday yapar mı; dersen onu da yapacaktır. O da ayrı mesele” dedi.

Muharrem İnce, genel seçimlerde ittifak yapabileceklerini ve bunun için görüşmelerin sürdüğünü de açıkladı. Ay sonunda ittifak yapacakları partileri duyuracaklarını belirten İnce, “Görüşüyoruz. Yakında, ocak sonu gibi açıklamamızı yaparız. Evet, görüşüyoruz. Zafer Partisi, Doğru Parti, DSP, Adalet Partisi ile görüşüyoruz” diye konuştu. (DHA)