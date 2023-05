Naci Görür isyan etti: Lütfen buna engel olun

Aydın Adalet Sarayı'nın aktif bir fay üzerinde inşa edildiğine işaret eden Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, "Lütfen buna engel olun" dedi.

Prof. Dr. Naci Görür, Aydın'da ihalesi yapılan adliye binasının aktif bir fay üzerinde inşa edileceğine işaret ederek engel olunması çağrısında bulundu.

6 Şubat depremlerini ve yaşanan can kayıplarını hatırlatan Görür, “Daha on binlerce canımızın acısını çekerken bu işleri yapanlar kim? Her şey keyfe göre mi yapılıyor? Ülkenin bu kadar mı çivisi çıktı?” diyerek isyan etti.

Prof. Dr. Naci Görür, paylaşımında “Öğrendiğime göre, Aydın Adalet Sarayı aktif bir fay üzerinde inşa ediliyor. İhalesi yapılmış. Bunu duymak çok üzücü ve umut kırıcı. Daha on binlerce canımızın acısını çekerken bu işleri yapanlar kim? Her şey keyfe göre mi yapılıyor? Ülkenin bu kadar mı çivisi çıktı? Lütfen buna engel olun!” ifadelerini kullandı.

