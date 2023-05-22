Nevşehir’deki provokatif afişler kaldırılıyor

AKP’li Nevşehir Belediyesi çalışanları tarafından kentteki ilan panolarına provokatif içerikli afişler asılması büyük tepki çekti. CHP Nevşehir İl Başkanı Tayfun Ceyhan, itirazlarının ardından, kentteki provokatif afişlerin kaldırılmaya başlandığını söyledi.

Müslüm EVCİ

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Nevşehir’de AKP'li Nevşehir Belediyesi çalışanları tarafından kentteki reklam panolarına bir süre önce, Millet İttifakı’nın görüşüymüş gibi ‘Bizim için YPG terör örgütü değildir’ ifadesi ve ‘İyi düşün, doğru karar ver’ yazısı yer alan provokatif içerikli afişlerin asılması tepki çekti.

CHP Nevşehir Gençlik Kolları İl Başkanı Yekta Arda Gürbüz, sprey boya ile bu afişlerin üzerinde ‘yalan’ yazdığı sırada gözaltına alındı, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

AFİŞLER KALDIRILMAYA BAŞLANDI

CHP Nevşehir İl Başkanı Tayfun Ceyhan, yaptıkları itirazlar üzerine kentteki provokatif içerikli bu afişlerin kaldırılmaya başlandığını söyledi. SÖZCÜ'ye konuşan Ceyhan şunları söyledi:

“Kentin çeşitli yerlerine tamamen algıya yönelik, yalan yanlış afişler asılmıştı. Biz bununla ilgili haber alır almaz, Valimizle iletişime geçtik. Ancak 1-2 gün beklememize rağmen Valimiz bu afişlerin kaldırılmasına yönelik harekete geçmedi.

Daha sonra Gençlik Kolları Başkanımızın da bulunduğu bir grup duyarlı genç, bu provokatif afişlerin üzerine ‘yalan' şeklinde yazılama yaptı. Daha sonra şikayet üzerine gençlik kolları başkanımız gözaltına alındı. Ardından şikâyetlerinden vazgeçtiler ve Başkanımız serbest bırakıldı.

Biz de bunun üzerine diğer muhalefet partisi il başkanlarımızla birlikte bu afişler hakkında kamuoyu oluşturduk. Daha sonra bu afişler için AKP İl Başkanı Ali Kemikkıran ile görüştük ve afişlerin toplatılacağını söyledi. Daha önce bu afişleri kendilerinin asmadığını söylüyorlardı ama bu gelişmeyle birlikte afişleri kendilerinin astırdığını kabul etmiş oldular.

Bugün reklam panolarını inceledik. Bazı reklam panolarındaki afişlerin kaldırıldığını gördük. Bizim üzerine ‘yalan' yazdığımız bazı afişler duruyor. Onların da bugün kaldırılmasını bekliyoruz.”

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