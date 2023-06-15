Oğlunu bıçaklayarak öldüren anne: Keşke başka türlü ölseydi

İstanbul Beylikdüzü'nde, 4 yaşındaki oğlunu bıçaklayarak öldüren en anne "Bu olay nasıl oldu bilmiyorum. Keşke başka şekilde çocuğum hayatını kaybetseydi de benim elimden olmasaydı" dedi. Eşinden şikayetçi olmadığını belirten baba ise, "Tahliye edilmesi halinde eşimin tedavisini de takip edeceğim." diye konuştu.

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Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Sarah Olabi, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Maktulün babası ve sanığın eşi Abdülkerim Tahan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ile sanık avukatı da duruşmada hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, Adli Tıp Kurumunun sanık için 1 Kasım 2023’e randevu verdiğini söyledi.

Söz verilen Abdülkerim Tahan, eşinden şikayetçi olmadığını belirterek, “Tedavisini takip ediyorum. Çıkmasını istiyorum. Tahliye edilmesi halinde muayene tedavisini de takip edeceğim.” dedi.

“KEŞKE BAŞKA TÜRLÜ HAYATINI KAYBETSEYDİ, BENİM ELİMDEN OLMASAYDI”

Çok pişman ve üzgün olduğunu söyleyen sanık Sarah Olabı ise, “Şimdi daha iyiyim. Hastanede 5 ay kaldım. Ben Suriye’deyken üstüme cam kırıldı, çok korktum. Bu olay nasıl oldu bilmiyorum. Keşke başka şekilde çocuğum hayatını kaybetseydi de benim elimden olmasaydı” dedi.

MAHKEME ADLİ TIP’TAN RAPOR İSTEDİ

Mahkeme, Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Dairesine müzekkere yazılarak, dosyada tutuklu sanığın bulunması, Gözlem İhtisas Dairesinden sanığın cezai ehliyetinin bulunmadığına dair raporun gelmesi ve sanığın 1 yıldır tutuklu olması göz önüne alınarak 1 Kasım 2023 olan randevu tarihinin öne çekilmesinin istenmesine karar verdi.

Sanığın tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Beylikdüzü’nde 19 Şubat 2022’de sanık Sarah Olabi’nin babasının evine 4 yaşındaki oğlu Mohamad Tahan ile ziyarete gittiği belirtiliyor.

Sanık Olabi’nin uyutmak amacıyla girdiği bir odada oğlunu bıçaklayarak öldürdüğü anlatılan iddianamede, sanık hakkında “kendisini savunamayacak çocuğunu canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

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