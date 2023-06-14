Öğrencine istismarla suçlanıyordu 1 ay sonra açığa alındı

Antalya Muratpaşa Anadolu Lisesi’nde okuyan bir kız çocuğunu istismar ettiği iddiası ile hakkında soruşturma açılan müdür yardımcısı A.Y. sendika ve STK’lardan gelen tepkilerin ardından 1 ay sonra açığa alındı.

İsmail AKIN

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Antalya'daki bir Anadolu Lisesi'nin 10. sınıfında okuyan kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma açılan müdür yardımcısı A.Y tepkilerin çığ gibi büyümesinin ardında 1 ay sonra açığa alındı.

Muratpaşa Anadolu Lisesi'nde müdür yardımcısı olarak görev A.Y., iddiaya göre 10'uncu sınıfta eğitim gören bir kız öğrenciyi sözlü ve fiziksel olarak taciz etti. Konuyla ilgili olarak bir ay önce soruşturma açıldığı belirtildi. Soruşturma devam etmesine rağmen açığa alınmadığı ve tacize uğradığı iddia edilen öğrenci ile müdür yardımcısı A.Y.'nin hala aynı okulda oldukları ortaya çıktı.

“AÇIĞA ALINDI SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR”

Müdür yardımcısı A.Y.'nin kız öğrencinin telefonuna mesajlar attığı ve odasında fiziksel taciz uyguladığı iddia edildi. Kız öğrenciye odasında okul işlerini yaptırdığı ve çoğu zaman odanın kapısının da kapalı olduğu öne sürüldü. A.Y.’nin tacize uğradığı iddia edilen kız öğrenciye diğer öğrencilerden ayrıcalıklı davrandığı ileri sürüldü. Olayın ardından öğretmen sendikaları ve STK'lar arda arta protesto eylemler yaptı. Yapılan eylemlerin sonucunda, A.Y'nın açığı alındığı bildirildi.