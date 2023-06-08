Ömer Koray Özbay’ın intiharı Meclis gündeminde

THY'nin yer hizmetleri şirketi TGS'de uzun yıllardır görev yapan Ömer Koray Özbay’ın intiharı ve geride bıraktığı videodaki iddialar CHP tarafından bir araştırma önergesiyle TBMM gündemine taşındı.

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Türk Hava Yolları'nın (THY) yer hizmetleri şirketi Turkish Ground Services'in (TGS) İstanbul istasyonunda uzun yıllar çalışan Ömer Koray Özbay'ın intiharına neden olan iddiaların ortaya çıkarılması için CHP milletvekilleri, TBMM Başkanlığı'na bir araştırma önergesi verdi.

“ÖZBAY'IN ÖLÜMÜ ARAŞTIRILSIN”

CHP milletvekillerinin imzalarıyla Ankara Milletvekili Deniz Demir tarafından TBMM Başkanlığı'na sunulan önergede şu ifadelere yer verildi:

“THY'de, son yıllarda kurum bünyesinde yapılan atamalar kamuoyundan büyük tepki çekmiştir. Yine şirket yönetiminin profesyonel yöneticiler yerine AKP'li siyasiler ve AKP'ye yakın vakıf-dernek üyelerinden oluşması kurumda çalışanlar arasında büyük rahatsızlıklara neden olmuş ve kurum birçok mobbing-liyakat dışı atama ile gündeme gelmiştir.

Geçtiğimiz gün ise THY’nin yer hizmetleri şirketi TGS’de uzun yıllardır görev yapan Ömer Koray Özbay yaşadığı sorunları ve liyakatsizliği bir video çekerek anlattıktan sonra intihar etmiştir. Özbay, Tokyo İstasyon Müdürü S.G.'nin kuzeni A.C.G. ve arkadaşı B.B'yi torpille THY’de yönetici olarak işe aldırdığını ve bu aşamadan sonra büyük mobbinge uğradığını ve canına kıyma noktasına geldiğini kaydetmiştir.

Türk Hava Yolları ve iştiraklerinde yaşanan mobbing iddialarının araştırılması ve personelin yaşadığı diğer sorunların araştırılması ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasını arz ederiz.“

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