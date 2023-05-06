Orta Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta Karadeniz'de öğle saatlerinden itibaren kuvvetli yağış beklendiğini bildirdi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Orta Karadeniz’de görülecek gök gürültülü sağanağın, Çorum, Amasya ve Tokat çevreleri ile Samsun, Kastamonu ve Sinop’un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Bu illerde sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. (AA)

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