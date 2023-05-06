Abone Ol

Orta Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta Karadeniz'de öğle saatlerinden itibaren kuvvetli yağış beklendiğini bildirdi.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Orta Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Orta Karadeniz’de görülecek gök gürültülü sağanağın, Çorum, Amasya ve Tokat çevreleri ile Samsun, Kastamonu ve Sinop’un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Bu illerde sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. (AA)

Antalya'da sağanak... Yollar su doldu, araçlar mahsur kaldıİlginizi ÇekebilirAntalya'da sağanak... Yollar su doldu, araçlar mahsur kaldıMeteoroloji'den 4 şehir için uyarı: Kuvvetli yağış geliyorİlginizi ÇekebilirMeteoroloji'den 4 şehir için uyarı: Kuvvetli yağış geliyor

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam