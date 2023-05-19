Otoparktaki aracı içindeki 43,5 milyon lirayla birlikte çaldı
Gaziantep'te otoparkta bulunan ve içinde 43,5 milyon lira para ile ziynet eşyası olduğu öğrenilen araç önceki gün çalındı. Kimliği belirlenen ve gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey İlçesi Bey Mahallesi’nde önceki gün bir otomobilin çalınması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüttü.
Ekipler, otoparktaki otomobil ve içindeki 43,5 milyon lira ile ziynet eşyasını çaldığı tespit edilen İ.E.’yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. (AA)