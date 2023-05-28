Oy verme işlemi sona erdi… Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin için ikinci turunda saat 08.00 itibarıyla başlayan oy verme işlemi saat 17.00'de Türkiye genelinde ve gümrük kapılarında sona erdi. İki adaylı seçimin sonuçlarını YSK'nın yayın yasağını kaldırmasının ardından SÖZCÜ'den takip edebilirsiniz...

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Türkiye, siyasi tarihinde ilk kez Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması için sandık başına gitti. Oy verme işlemi, Türkiye genelinde bugün saat 08.00 itibarıyla başladı ve saatler 17.00'yi gösterdiğinde sona erdi. Ancak, saat 17.00'ye geldiği halde, sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler var ise, bu seçmenler başkan tarafından sayıldıktan sonra sırayla oylarını kullanabilecek.

47 BİN 523 GENÇ İLK KEZ OY KULLANDI

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ilk turunda oy kullanma hakkı olmayan 47 bin 523 yeni seçmen 18 yaşını doldurduğu için 2'nci turunda ilk kez oy kullanma hakkı elde etti.

TÜM SANDIKLAR BİRLİKTE AÇILACAK

YSK tarafından yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin oy kullanabilmesi için 73 ülkedeki 151 temsilcilikte 167 noktada sandık kurulmuştu. 20 Mayıs'ta başlayan yurt dışı temsilciliklerinde oy verme işlemi 24 Mayıs'ta sona ermişti.

Diğer yandan, gümrük kapılarında oy verme işlemleri ise yurt içinde olduğu gibi saat 17.00'ye kadar sürdü.

Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından kontrol edilerek teslim alınacak olan oylar, saat 17.00'de oy verme işlemlerinin sona ermesiyle, diğer sandıklarla beraber açıldı.

YSK'NIN KARARINA GÖRE YAYIN YASAĞI KALKACAK

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) kararlarına göre; saat 18.00'e kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak.

Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.

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