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Parkta oynarken kanlar içinde yere yığıldı, korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı

Trabzon'da, oturdukları s,tenin parkında arkadaşlarıyla oynarken başına yorgun mermi isabet eden 9 yaşındaki K.C.Ö ağır yaralandı. Çocuğun hayati tehlikesi devam ederken polis merminin ateşlendiği yeri bulmak için çalışma başlattı.

Yayınlanma: 11:17 - 11 Haziran 2023 Güncellenme:
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Parkta oynarken kanlar içinde yere yığıldı, korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı

Trabzon’un Ortahisar ilçesine bağlı Çukurçayır Mahallesi’nde yaşadıkları sitenin bahçesindeki oyun parkında arkadaşlarıyla oynayan 9 yaşındaki K.C.Ö’ye yorgun mermi isabet etti.

Yere düşen çocuğun ağız ve burnundan kan geldiğini gören arkadaşları, tahterevallinin çarptığını zannederek K.C.Ö’nün ailesine haber verdi.

KORKUNÇ GEREÇEK TOMOGRAFİDE ORTAYA ÇIKTI

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi’ne kaldırılan K.C.Ö’nün baş bölgesinde yorgun mermi olduğu belirlendi.

Hastanenin yoğun bakım servisine alınan çocuğun hayati tehlikesi sürüyor. İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ateş eden zanlının bulunması için çalışma başlattı.

Öte yandan, arkadaşlarıyla oynayan çocuğun bir anda yere yığıldığı anlar sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

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