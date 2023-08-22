Pazardaki vatandaşın sözleri yürek burktu: Canımız çekiyor alamıyoruz…

Osmaniye’de semt pazarında alışveriş yapan vatandaşlar pahalılığa isyan etti. Özellikle pazara gelen emekliler canlarının çektiklerini alamamaktan şikayetçi. Vatandaşlar "Canım çekiyor alamıyoruz" diyerek dert yandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde semt pazarına alışverişe giden vatandaşlar, ürünleri pahalı olmasından dolayı alamadıklarını ifade ettiler.

“FAKİRİZ BİR ŞEYE GÜÇ YETMİYOR”

Pazar alış verişine gelen bir vatandaş şunları söyledi:

“Fakiriz bir şeye güç yetmiyor ki, geldim 100 liram var, 100 liraya ne alacağım ki? Yiyeyim mi? Elektriğe mi vereyim? Suya mı vereyim? Perişanız. Ne ile geçineyim? Sen, ben veriyor geçiniyorum, bir kap o veriyor bir kap bu. Benim eşim yaştan emekli oldu 3 bin lira bir para alıyor. Alamıyorum, bir kilogram soğan iki kilogram domatesi zor alacağım. Yok para yok. Ne yapayım? Allah yardımcımız olsun. Canım üzüm istiyor karpuz istiyor alamıyorum ki. Üzüm 30 lira olsa alabilir miyim? Karpuzu şu fiyata alabilir miyim? Alamıyorum. Şimdi 2 kilogram soğan aldım 1 kilo domates alıp gideceğim.''

Alışveriş yapan vatandaş “1 kilogram meyve alamıyoruz yaşlandık ölüyoruz gidiyoruz bir şey yiyemiyoruz.100 liralık şurada var mı?” dedi.

Almanya'dan emekli Gazi Orak ise “Sen burada 200 Euro kazanıyorsun, Almanya'da ben 2 bin Euro kazanıyorum. Pazara bak görüyorsun, millette para olsa pazar dolu olur” şeklinde konuştu.

“CANIMIN İSTEDİKLERİNİ ALIRSAM AÇ KALIRIM”

Bir başka vatandaş “Bunlara 100 lira para verdim. Fiyatlar yüksek, aldığımız para 2 bin lira. İki bin liradan 100 lira buna versem, günde 30 lirada ekmeğe gidiyor, ne olur? Elektrik var su var, hangisine yetiştireceğim? Yetiştiremeyiz. Canım mesela darı istiyor, şeftali istiyor şu istiyor bu istiyor ama nasıl alayım? Onları alırsam aç kalırım'' dedi.

Bir vatandaş “Fiyatlar nasıl olsun el yakıyor. 20 liradan aşağı bir şey yok hiç. Alabildiğimiz kadar alacağız mecburuz almaya. Yemezsek olmuyor'' dedi. (ANKA)

İlginizi Çekebilir Pazar alışverişine çıkan vatandaş isyan etti: 'Halkımız pahalılıktan artık işkence çekiyor'

İlginizi Çekebilir Vatandaş pazardan soğan topluyor