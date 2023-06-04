PKK’nın Kandil sorumlusu MİT operasyonuyla öldürüldü

Terör örgütü PKK’nın 30 yıldan beri dağ kadrosunda yer alan üst düzey elebaşlarından Kandil Dağı sorumluları arasında yer alan Fehmi Öğmen, korumaları Mehmet Salih Çakal ve Ahmed Muhammed Ali ile birlikte MİT’in gerçekleştirdiği nokta hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.

Özgür CEBE

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Milli İstihbarat Teşkilatı Dış Operasyonlar Başkanlığı Irak'ın kuzeyinde yuvalanan terör örgütü PKK'nın üst düzey elebaşlarından birini daha nefes kesen nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

30 yıldan beri terör örgütünün dağ kadrosunda üst düzey sorumluluk yapan Fehmi Öğmen'in iki korumasıyla Kandil'in Lewcê Kampından zırhlı bir arazi aracıyla çıkış yaptığı bilgisi üzerine 10 Mart 2023 günü harekete geçildi.

Uydudan alınan koordinatlar ve MİT'in yerel saha ajanlarından aldığı teyitli bilgiler üzerine yerel saatle 18.40'da Silahlı İnsansız Hava Aracıyla gerçekleştirilen nokta hava harekâtında üç teröristin içinde bulunduğu hareket halindeki araç hedef alındı.

ADIM ADIM İZLENDİ NOKTA ATIŞLA VURULDU

Saniye saniye izlenen aracın sivil yerleşim bölgelerinden uzaklaşması üzerine Türkiye sınırından 272 kilometre derinlikteki Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye kentine bağlı Çemçemal İlçesi ile Kerkük arasındaki Karahencir ile Çemê Seydani Köyü yakınlarında tam isabetli vurulan araç, çıkan yangın sonucu hurda yığınına döndü.

İçindeki terör örgütü PKK'nın silahlı kanadı HPG'nin sözde Askeri Komuta Konseyi üyesi Sinan Dijwar kod adlı Fehmi Öğmen ile yakın korumaları Mazlum kod adlı Mehmet Salih Çakal ile Suriye uyruklu Ararat Tolhildan kod adlı Ahmed Muhammed Ali etkisiz hale getirildi.

Terörist Fehmi Öğmen İçişleri Bakanlığı’nın en çok aranan teröristler listesinin 500 bin liralık gri renkli kategorisinde yer alıyordu.

UZUNDERE KARAKOL SALDIRISINDAN ARANIYORDU

1993-1998 yıllarında Türkiye-İran-Irak sınırlarını içine alan Zağros dağlarında sözde saha sorumlusu olarak yüzlerce teröristle birlikte sınır karakolları başta olmak üzere çok sayıda mayınlı ve uzaktan kumandalı bombalı saldırıların planlayıcısı olan Fehmi Öğmen 1996 yılında Hakkari Çukurca kırsalında 11 askerimizin şehit olduğu, Uzundere hudut karakolu saldırısının da failiydi.

Öğmen hakkında, Hakkari ve Van Başsavcılıklarınca TCK'nın 302/1 maddesini düzenleyen “Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak, kişiyi yerine getirdiği kamu görevinden dolayı öldürmek, patlayıcı madde imal etmek” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunuyordu.

Öğmen, Terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanmasından sonra Kandil'deki Hakurk ve Hinere Kampları ile Irak'ın kuzeyindeki Duhok vilayetine bağlı Amediye kırsalındaki Gara Dağı ve Hakkari-Irak sınır hattındaki Zap Vadisinde yüzlerce teröristin silahlı eğitiminden sorumluydu.

MARDİN’DE YARALANINCA IRAK'A KAÇIRILMIŞTI

2007-2009 yıllarında beraberindeki 25 kişilik grupla Türkiye'ye sızan terörist Siirt-Şırnak kırsalını içine alan sözde Botan sahası Gabar Dağı sorumlusu olarak da güvenlik güçlerine yönelik saldırılarda yer aldı.

Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsalı Ömeryan bölgesinde bir çatışmada ağır yaralanan terörist Fehmi Öğmen tedavi için Irak'ın kuzeyine kaçırılmıştı. Şırnak'ın Uludere İlçesinin tam karşısındaki Haftanin Vadisi ile Hakkari Çukurca'nın karşısındaki Metina Vadisinde de sınır karakollarına saldırı keşfi ve planlaması yapan teröristin, son olarak Kandil-Mahmur-Kerkük-Sincar arasındaki bölgede terör örgütünün faaliyetlerini koordine ettiği bildirildi.

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