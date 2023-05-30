‘Provokatif paylaşım’ iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli serbest kaldı

İstanbul'da, sosyal medyadan seçim öncesi provokasyon yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sözcü İstanbul

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Operasyon, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi.

Polis ekipleri, 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde sosyal medyada provokatif paylaşımlar yaptığı öne sürülen bazı hesapları belirledi.

İddiaya göre, “@Darkwebhaber, @HaberReport, @solcugazete, @militerdoktrin ve @ajans_muhbir” hesaplarından gerçek dışı bilgiler paylaşıldı.

İSTANBUL’DA İKİ GÖZALTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla provokatif paylaşımlar yaptıkları öne sürülen sosyal medya hesaplarının sahipleri belirlendi. Şüphelilerden 2'sinin İstanbul’da, 2'sinin il dışında, birinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi.

İstanbul'daki şüpheliler 25 Mayıs'ta gözaltına alınırken, il dışındaki 2 kişinin yakalanması için de o illerin emniyet birimlerine yazı yazıldı.

İstanbul’da yakalanan H.D. ve A.A. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler adli kontrol hükmü uygulanarak serbest bırakıldı.