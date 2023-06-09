Şehit Aybüke öğretmen görev yaptığı Batman’da ve memleketi Çorum’da anıldı

Batman'ın Kozluk ilçesinde 6 yıl önce PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın için şehit düştüğü cadde ve görev yaptığı okulda anma programı düzenlendi. Yalçın ayrıca memleketi Çorum'un Osmancık ilçesindeki kabri başında anıldı.

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PKK’lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın’ın şehit düştüğü yerde düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, şehidin özgeçmişi okundu ve dua edildi.

Kozluk Kaymakamı Ekrem Güngör, törende, bölücü terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Aybüke Yalçın ve 2 askeri şehadetlerinin yıl dönümünde rahmet ve minnetle andığını, bir kez daha gür bir sesle terörü lanetlediklerini söyledi.



Şehitlerin ateşinin bir kor olup yüreklere düştüğünü belirten Güngör, “Bu ateş yalnız Batman’ı değil tüm Türkiye’nin sinesini dağladı. Henüz hayatlarının baharında 23, 24 ve 35 yaşlarındaki canlarımız şehadet şerbetini içti. Bayrağımızın olduğu her yer vatanımızdır diyerek büyük bir aşk ile görev yapan şehit kardeşlerimizin mekanları cennet olsun” dedi.

Daha sonra şehit öğretmenin görev yaptığı Şehit Aybüke Yalçın Fen Lisesini ziyaret eden Güngör ve beraberindekiler, Aybüke Yalçın’ın ilk maaşıyla aldığı enstrümanların bulunduğu müzik sınıfını gezdi, Şehit Aybüke Öğretmen Köşesi’ne kırmızı gül bıraktı. Programda, okulun müzik öğretmenleri Mağusa Limanı türküsünü söyledi.

Törene, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nezir Sevim, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Aytaç Karaoğlu, kurum amirleri, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

MEMLEKETİNDE KABRİ BAŞINDA ANILDI

7 aylık müzik öğretmeni Aybüke Yalçın için memleketi Çorum’un Osmancık ilçesindeki kabri başında anma yapıldı. Buradaki anmaya Çorum AK Parti Milletvekili Oğuzhan Kaya, İlçe Kaymakamı Ayhan Akpay, Aykübe öğretmenin sevenleri ve vatandaşlar katıldı. Şehit Yalçın’ın mezarına çiçekler konuldu. Kabir başında Kur’an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

EVİNE GİDERKEN TERÖRİSTLERİN SALDIRISI SONUCU ŞEHİT OLMUŞTU

Batman’ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017’de dönemin Belediye Başkanı Veysi Işık’ın aracına yönelik PKK’lı teröristlerce düzenlenen saldırıda, karne dağıtım töreninin ardından evine giden müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın (22) ağır yaralanmış, genç öğretmen kaldırıldığı Kozluk Devlet Hastanesinde şehit olmuştu.

Bölgeden uzaklaşan ve Bekirhan Jandarma Karakolu önünde uygulama yapan güvenlik güçlerince durdurulmaya çalışılan araçtaki terörist, “dur” ihtarına uymayıp aracı infilak ettirmiş, 2 asker şehit olmuş, bir vatandaş yaralanmıştı.

BAKAN YERLİKAYA: “AZİZ HATIRASI UNUTULMAYACAK”

Şehit Aybüke Yalçın’ı ölüm yıl dönümünde anan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı:

“‘Mağusa Limanı, limandır liman, aman aman. Beni öldürende yoktur din iman.’ Gazimağusa’nın adının geçtiği bu türküyü öyle yanık, öyle içten okuyordu Aybüke Yalçın kızımız. 6 yıl önce, 9 Haziran günü Batman Kozluk’ta, o çok sevdiği öğrencilerine karnelerini dağıttıktan sonra hain teröristlerce şehit edildi. Henüz 22’sindeydi. Aziz hatırası unutulmayacak. Bilinsin ki terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek. Şenay Aybüke öğretmenime Allah’tan rahmet diliyorum. Makamı ali olsun.”

MİLLİ EĞİTİM BAKANI: EN ÇOK ÜZÜLDÜĞÜM OLAYLARDAN BİRİ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

*Müsteşarlığım döneminde en çok üzüldüğüm olaylardan birisi, 22 yaşında gencecik Aybüke öğretmenimizin 9 Haziran 2017’de Batman’ın Kozluk ilçesinde PKK’lı teröristlerce şehit edilmesiydi. Bugün şehadetinin yıl dönümü, rahmetle anıyorum. Mekanı cennet olsun.”

Tekin, paylaşımında şehit Aybüke öğretmenin seslendirdiği türkülerin yer aldığı bir videoya da yer verdi. (AA), (DHA)