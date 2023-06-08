Sezgin Baran Korkmaz hakkındaki yakalama kararının devamına karar verildi

SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz hakkında, ABD'den haksız kazançla elde edilen 'mal varlığı değerini aklama' suçundan açılan davanın 7. duruşması yapıldı. Davada, avukatların talebi reddedilerek, Sezgin Baran Korkmaz hakkındaki tutuklamaya yönelik yakalama kararının devamına karar verildi.

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SBK Holding’in sahibi Sezgin Baran Korkmaz’ın aralarında bulunduğu 10 kişi ile bunlarla bağlantılı ‘malen sorumlu’ şirketler hakkında, ABD’den haksız kazançla elde edilen mal varlığı değerini aklama suçundan açılan davanın görülmesine devam edildi. İstanbul 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 7. duruşmasında sanık avukatları hazır bulundu.

YAKALAMA KARARININ KALDIRILMASINI İSTEDİ

Sanık Sezgin Baran Korkmaz'ın avukatı Murat Volkan Dülger, “Müvekkilim ABD'de tutuklu olarak bulunmaktadır. Yargılanmayı beklemektedir. Hakkında kırmızı bülten çıkarılmıştır. Müvekkilim hakkında gıyabi tutuklamaya yönelik yakalama kararının kaldırılması ve ayrıca kendisi gibi SBK Holding hakkında verilen tüm tedbirlerin kaldırılmasını talep ederiz” dedi.

Söz alan diğer sanık avukatları da müvekkilleri hakkındaki banka tedbirleri ve diğer tedbir kararlarının kaldırılmasını talep etti.

YAKALAMA KARARININ DEVAMINA KARAR VERDİ

Mahkeme, sanıklar Jacop Ortell Kingston ve Leon Termendzhyan hakkındaki yakalama emri ile Sezgin Baran Korkmaz hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararının devamına ve infazının beklenilmesine karar verdi. Öte yandan mahkeme, Amerika Birleşik Devleti'nde bulunan sanıklar Sezgin Baran Korkmaz, Jacop Ortell Kingston ve Leon Termendzhyan'ın savunma ve delillerin tespiti için bu ülke adli makamlarına yazılan adli istinabenin sonucunun beklenmesine hükmetti.

OLAYIN GEÇMİŞİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) suçtan zarar gören, Sezgin Baran Korkmaz ile birlikte 10 kişi şüpheli olarak yer aldı.

İddianamede, MASAK tarafından 28 Eylül 2020 tarihinde savcılığa analiz raporu gönderildiği, raporda şüphelilerden Sezgin Baran Korkmaz’ın çevresinde bulunan şahıslarla ortak hareket ederek, Amerika’daki irtibatları sayesinde elde ettikleri haksız kazançları çok sayıda banka işlemiyle kurmuş oldukları veya yetkilisi oldukları şirket hesaplarına aktardıkları kaydedildi.

Şüpheliler Kamil Feridun Özkaraman, Sezgin Baran Korkmaz, Alptekin Yılmaz, Olessia Zoubkova, Ayşe Nil Yılmaz, Bereket Öner ve Ziyaattin Bartik’ın suçun konusunu oluşturan malvarlığı değerini, bu özelliğini bilerek satın almak, kabul etmek, bulundurmak veya kullanmak suçundan ayrı ayrı 3 yıldan 7 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Şüpheliler Jacob Ortell Kingston ve Levon Termendzhyan’ın (Lev Aslan Dermen), ‘bir suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini, yurt dışına çıkarmak veya bunların gayrimeşru kaynağını gizlemek veya meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak maksadıyla çeşitli işlemlere tabi tutmak’ suçundan ayrı ayrı 4 yıl 6 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Şüpheli Doğa Doğan’ın ise ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçuna yardım etme’ suçundan 1 yıl 6 aydan 3 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

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