Silahlı paylaşımı yapan Suriyeli gözaltına alındı
Sosyal medyada, kullandığı araçta silah paylaşımı yapan ve bu görüntüleri tepki çeken bir Suriyeli, İstanbul'da polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Yabancı uyruklu bir kişinin bir süre önce sosyal medya platformu TikTok üzerinden yaptığı bir paylaşım tepkilere neden oldu. Kullandığı aracın önündeki tabancayı kamerayla görüntüleyen bu kişinin paylaşımı üzerine polis harekete geçti.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Küçükçekmece'de yaşayan o şüpheliyi gözaltına aldı.
Polis ekiplerince yakalanan A.E.İ. hakkında ‘6136 Sayılı Kanuna Muhalefet’ suçundan işlem yapıldığı, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi’ne teslim edildiği öğrenildi.