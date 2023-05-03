Sözbilir: Sivas’taki depremlerin sismik kaynağı Gürün ve Ayvalı fayları

Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Sivas'ın Gürün ilçesi ve Suçatı beldesinde son günlerde meydana gelen artçı depremlerin sismik kaynağını Gürün ve Ayvalı faylarının oluşturduğunu söyledi.

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Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem sonrası Sivas’ın Gürün ilçesinde de çok sayıda deprem oldu. Bölge yakınlarında fay hattı olmadığını belirten uzmanlar, depremlerin nedenini öğrenmek için çalışma başlattı.

Deprem afeti sonrası bölgede incelemelerini sürdüren İzmir’deki Dokuz Eylül Üniversitesi’nin (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, şunları söyledi:

*Sivas’a bağlı Gürün ve Suçatı çevresinde diri fay olmadığına dair basında çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Sivas’ın kuzey sınırlarından 7.9 büyüklüğündeki 1939 Erzincan depremine neden olan Kuzey Anadolu Fayı’na ait Suşehri- Refahiye- Reşadiye segmenti, orta kesimlerinde Orta Anadolu Fay Zonu’na ait olan Deliler Fayı ve Divriği Fayı, güney kesiminden ise Sarız Fayı, Gürün Fayı ve Ayvalı Fayı geçmektedir.

SİVAS’TAN GEÇEN FAYLARDA GEREKLİ ÇALIŞMALAR YAPILMALI

*Son günlerde Gürün ve Suçatı çevresinde meydana gelen depremlerin sismik kaynaklarını Gürün Fayı ve Ayvalı Fayı oluşturmaktadır. Depremler, bu 2 fayın kesişim yerinde meydana gelmektedir.

*Bu bölge 6 Şubat’ta meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki Elbistan merkezli ikinci büyük depremin 85 kilometre kuzeyinde bulunmaktadır. Dolayısıyla Gürün çevresindeki bu fayların Maraş depremlerinden etkilendiğini göstermesi bakımından anlamlıdır.

*Özellikle Sarız Fayı ve Deliler Fayı deprem üretme potansiyelleri yüksek olan faylar sınıfında değerlendirilmektedir. Bu nedenle Sivas’tan geçen faylarda gerekli çalışmaların bir an önce yapılması ve bu fayların kontrolündeki yerleşimlerde risk azaltma çalışmalarına hız verilmesi hayati derecede önem taşmaktadır. (DHA)

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