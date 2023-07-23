Su isale hattı patladı, sürücü ölümden döndü
Muğla’nın Bodrum ilçesinde su isale hattı caddenin ortasında patladı, sürücü otomobil ile içine düştü, ölümden döndü.
Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Akyarlar Mahallesi Kemer Caddesi'nde yolun ortasından geçen su isale hattının patlaması ile 3 metre genişliğinde 2 metre derinliğinde çukur oluştu.
Çukurun içine düşen otomobilin sürücüsü S.K. zor anlar yaşadı, vatandaşların yardım ile araçtan çıkarılabildi.
Hattaki patlama nedeniyle tonlarca su boşa aktı. Muğla Su ve kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (MUSKİ) ekipleri bölgeye verilen suyu kesti, çukurun içine düşen otomobil çekici yardım ile çıkarıldı.
Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.