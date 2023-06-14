Suda indirim önerisine AKP ve MHP’den ret

Manisa'da vatandaşın 21,13 TL’ye kullandığı 1 metreküp su fiyatının 9,37 TL’ye düşürülmesine yönelik CHP ve İYİ Parti’nin verdiği öneri, MASKİ Genel Kurulu'nda AKP’nin ve MHP’nin oylarıyla reddedildi.

İlker KILIÇASLAN

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Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi(MASKİ) 2023 yılı 1.Olağan Genel Kurul toplantısının birinci oturumunu 30 Mayıs tarihinde gerçekleştirdi.

MASKİ'nin birinci oturum toplantısında CHP'li ve İYİ Partili meclis üyeleri artan hayat pahalılık sebebiyle Manisalıların suya daha ucuz ulaşması amacıyla 1 metreküp atık su bedeli ile birlikte 21,13 TL olan su ücretinin 9,37 TL'ye düşürülmesi için öneri sundu.

CHP ve İYİ Partililerin suda indirim önerisi görüşülmek üzere plan bütçe komisyonuna sevk edildi.

KOMİSYONDAN ‘İNDİRİM' ÖNERİSİNE OLUMSUZ SONUÇ ÇIKTI

CHP ve İYİ Parti'li meclis üyelerini ortak verdiği suda indirim önerisine AKP'li ve MHP'li üyelerin çoğunlukta olduğu plan bütçe komisyonundan olumsuz sonuç çıktı.

Komisyonda olumsuz çıkan raporda gerekçe olarak da artan elektrik maliyetleri ve MASKİ'nin Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne olan 412 milyon 472 bin TL'lik borcu gösterildi.

Suya indirimin kabul edilmediği komisyon raporunda şu ifadelere yer verildi: “MASKİ Genel Müdürlüğü'nün gelirlerinin giderlerini karşılamadığı ve bu nedenle Büyükşehir Belediyesi bütçesinden destek aldığı, Büyükşehir Belediyesi'ne 412 milyon 472 bin TL tutarında borçlu olduğu,

Genel müdürlüğün suyu elde ederken oluşan elektrik tüketim bedelinin yüksek oluşu, suyun üretim maliyetinin şuanda su satım ücretinden yüksek olması ve kırsal ağırlıklı bir il olan şehrimizde ortalama su ücretinin düşük olması,

Hususları göz önüne alındığında; MASKİ Genel Müdürlüğünce enerji maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla yapılan yatırımların geri dönüşünün sağlanarak, bütçede oluşan açığın kapatılmasına kadar su ücretlerinde indirim yapmasının bu aşamada mümkün olmadığına komisyonumuzca karar verilmiştir.”

OLUMSUZ RAPOR AKP VE MHP OYLARIYLA KABUL EDİLDİ

Plan ve bütçe komisyonunun suda indirimle ilgili verdiği olumsuz rapor MASKİ'nin 13 Haziran tarihinde gerçekleştirdiği birinci genel kurul toplantısının ikinci oturumunda gündeme getirilerek meclis üyelerinin onayına sunuldu.

Komisyon raporunun görüşüldüğü toplantıda suyun çıkarılma maliyetinin yüksek olduğunu dile getiren MHP'li Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün yaptığı kısa konuşmada İstanbul'u örnek vererek şu ifadelere yer verdi: “Öğrendiğimize göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi suya zam yapmış. Hani onlar suyu bedava veriyordu. Onlardan da indirim isteyin”

MHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Ergün kısa konuşmasının ardından komisyon raporunu meclis üyelerinin onayına sundu. Komisyonun sudaki indirimle ilgili olumsuz raporu AKP ve MHP'li meclis üyelerin oy çokluğuyla kabul edilirken, CHP'li ve İYİ Partili meclis üyeleri ‘Ret' oyu verdi. 1 BBP'li meclis üyesi çekimser oy kullandı.

SUYU EN PAHALI KULLANAN İLLER ARASINDA

Toplantıdan sonra konuşan Manisa Büyükşehir Belediyesi CHP Grup başkanvekili Fehmi Gülen, Manisa'nın Türkiye'de en yüksek ücretle suyu kullanan iller sıralamasında ilk sıralarda yer aldığını belirterek şu ifadelere yer verdi:

“Her geçen gün artan bir hayat pahalılığı var. Bu nedenle de yüksek su faturalarının da vatandaşımıza ayrı bir yük olmaması için indirim istedik. Çünkü vatandaşın ucuz suya ulaşması en temel hakkı. Ancak indirim talebimiz kabul görmedi. MASKİ'nin başta elektrik olmak üzere büyükşehir belediyesine olan borcu ve girdi maliyetlerinin faturası yine vatandaşa kesilmiş oldu.”

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