Tabanca tutukluk yapmasa felaket olurdu

İstanbul’da 3 sene önde trafikte yaşanan kavga sebebiyle aralarında husumet olan 2 kişi dün Marmaray çıkışında karşılaştı. İkili arasında kavga yaşandı. Kavganın taraflarından biri, arkadaşlarını yardıma çağırırken, diğeri özel güvenlik görevlisinin belinden silahını alarak ateş etmek istedi. Silahın tutukluk yapması olası bir faciayı engelledi.

Habip ATAM

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Olay, dün saat 16.00 sıralarında Bakırköy'de yaşandı. İddiaya göre, E.H.A. ve K.A.E. 3 yıl önce trafikte kavga etti. İkili arasındaki kavgaya olay yerindeki arkadaşları da karıştı. Taraflar, yaşanan kavga sonrası mahkemelik oldu.

ARKASINDAN YAKLAŞIP ENSESİNE VURDU

Taraflardan K.A.E. iddaya göre Marmaray Ataköy Durağı çıkışında husumetlisi E.H.A.'yı gördü. K.A.E., telefonla konuşarak merdivenlerden inen E.H.A.'ya yaklaşarak ensesine vurdu. Ardından kısa süreli arbede yaşandı. Neye uğradığını şaşıran genç Marmaray İstasyonuna kaçtı.

Husumetlisi de peşinden gitti. E.H.A. telefonla aradığı arkadaşlarını yardıma çağırdı. Bu sırada ikili arasında kavga istasyonda da devam etti.

Güvenlik görevlileri duruma müdahale ederken, E.H.A.'nın arkadaşları da olay yerine ulaşarak kavgaya dahil oldu.

GÜVENLİK GÖREVLİSİNİN SİLAHINI ALDI

Kavgayla ilgili polise bilgi veren güvenlik görevlileri bir yandan da tarafları ayırmaya çalıştı. Bu sırada K.A.E. özel güvenlik görevlisinin belinde bulunan silahı çekip aldı.

Tabancayı E.H.A.'ya doğrultarak ateş etmek istedi. Silahın ateş almaması olası bir faciayı önlerken, K.A.E. güvenlik görevlisi ve E.H.A.'nın arkadaşları tarafından etkisiz hale getirildi. Güvenlik görevlisi silahını geri aldı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Kavga ihbarı üzerine olay yerine giden polis, olaya karışan K.A.E. ile E.H.A. ve arkadaşları M.E.A., Y.C.A., K.Ö.‘yi gözaltına aldı.

Şüpheliler hakkında “kasten yaralama, tehdit, hakaret” suçlarından adli işlem başlatıldı. E.H.A., M.E.A., Y.C.A., K.Ö. emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakılırken, K.A.E. adliyeye sevk edildi.

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