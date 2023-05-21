Tahtakurusu faciası! İki çocuk öldü, anne ve bir çocuk hastanede…

Muğla’nın Bodrum ilçesinde anne ve 3 çocuğu zehirlenme belirtileriyle hastaneye kaldırıldı. Ancak çocuklardan ikisi tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. İki çocuğun ölümüne, evde bir kaç gün önce tahtakurularına karşı yapılan ilaçlamanın yol açtığı ortaya çıktı.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Ortakent Mahellesi'nde yaşayan İnci Sandık ve çocukları altı aylık Uraz, 6 yaşındaki Karya ve 10 yaşındaki Taha dün sabah saatlerinde zehirlenme belirtileri ile Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ÖNCE URAZ, SONRA KAYRA..

Altı aylık Uraz dün yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirirken ablası Karya yoğun bakım ünitesinde tedavi altın alındı. Bugün Karya’dan da kötü haber geldi. 6 yaşındaki Karya sabaha karşı yaşamını yitirdi.

Karya’nın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Anne İnci Sandık ve oğlu Taha'nın hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

EVİ TAHTAKURULARINA KARŞI İLAÇLATMIŞ

İki çocuğun ölümüne, baba Alp Sandık‘ın ilaç satıcısı aracılığıyla evin tahtakurularına karşı ilaçlatmasının yol açtığı ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre baba, evdeki tahtakurularının temizlenmesi için bir ilaç satıcısıyla anlaştı. Evdeki ilaçlamayı da bu satıcı yaptı.

İlaçlama sonrası evin bazı bölümleri önce sıkı sıkıya kapatıldı, sonra havalandırma yapıldı. Evin farklı odalarını kullanan ailenin 4 üyesi anne ve çocukları zehirlenme belirtileriyle hastaneye kaldırıldı. Polisin hem ilaçlamayı yapan kişiler hem de baba Alp Sandık’ın ifadesini aldığı öğrenildi.

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