Tanju Özcan’dan kendisine dava açan Cübbeli Ahmet’e çarpıcı yanıt

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, "Biz şeriatçıyız, demokrasiye inanmıyoruz, reddediyoruz" diyen Cübbeli Ahmet'e söylediği "Sarıklı, cübbeli zibidi" sözleri davalık oldu. Özcan, kendisine dava açtığını belirten Cübbeli'ye , "Ne oldu sıkışınca laik Türkiye Cumhuriyeti’nin adaletine mi sığındın? Hani şeyhtin, niye savcıya koşuyorsun? Niye Allah’tan benim belamı dilemiyorsun" dedi.

İsmail AKDUMAN

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Belediye Başkanı Tanju Özcan sosyal medya hesabından, demokrasiye inanmadığını söyleyen, halk arasında Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’ye “Şu sarıklı, cübbeli zibidinin paylaşımlarını Türkiye’de hiçbir savcı görmüyor mu? Vaazlarında Atatürk’e, Cumhuriyet kahramanlarına dil uzatan, açık açık şeriat propagandası yapan bu meczuba, bağımsız olduğuna inanmak istediğimiz yargı dur demelidir” diyerek tepki gösterdi. Cübbeli Ahmet ise Özcan’ın bu sözlerine dava açtığını açıkladı.

“SIKIŞINCA LAİK CUMHURİYETİN ADALETİNE Mİ SIĞINDIN?”

Kendisine dava açıldığını öğrenen Tanju Özcan, “Ulan sarıklı, ulan cübbeli. Suç duyurusunda bulunmuşsun. Ne oldu sıkışınca laik Türkiye Cumhuriyeti'nin adaletine mi sığındın? Sizi gidi Allah ile kul arasına girmeye çalışan dinsizler. Hani şeyhtin, niye savcıya koşuyorsun? Niye Allah'tan benim belamı dilemiyorsun? Çünkü siz, yüce Allah'ı ve onun kitabını sadece kendi kişisel emelleriniz ve çıkarlarınız için kullandınız. Sizi adam yerine koyanların yüzüne tükürüyorum” diyerek tepki gösterdi.

Özcan, kendisini eleştiren bazı yorumlar üzerine yaptığı başka bir paylaşımında da, “Allah'a inanıyorum. İnanmasam da söyleyecek yürek var ben de. Benim derdim Allah ile kul arasına girmeye çalışan tüccarlar. Bolu’da söz sahibi olup sığınmacıları sindirip gönderdiysem bir gün Türkiye de söz sahibi olursam bir tek cemaat, tarikat bırakmayacığım. Sana söz Türkiye” dedi.

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