Baba-oğul husumetlilerini öldürdü
Eskişehir'de, 24 yaşındaki Suat Akarsu alkol alıp husumetli olduğu 54 yaşındaki Erol A.'nın kapısına gitti. İki arasında yaşanan tartışmaya Erol A.'nın 19 yaşındaki oğlu Emir Efe A. da katıldı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Akarsu, Emir Efe A. tarafından bıçaklanıp öldürüldü. Gözaltına alınan baba ve oğlu ise tutuklandı.
Suat Akarsu, dün gece, bir süre alkol aldıktan sonra, aralarında önceden husumet olduğu belirtilen ve Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi’nde oturan Erol A.’nın evine gitti. İddiaya göre, sokakta çıkan tartışmada ikili birbirlerine küfretti.
BABASIYLA TARTIŞAN AKARSU’YU BIÇAKLADI
Sesleri duyup evden aşağı inen Erol A.’nın oğlu Emir Efe A., arbedede Suat Akarsu’yu bıçakladı. İhbarla, adrese gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Akarsu, ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Akarsu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri, Erol A. ve cinayet şüphelisi olduğu belirtilen oğlu Emir Efe A.’yı olay yerinde gözaltına aldı.
BABA OĞUL TUTUKLANDI
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’nde ifadeleri alınan baba ve oğlu işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Emir Efe Aydoğan ile babası Erol Aydoğan, savcılık sorgularının ardından mahkeme tarafından kasten öldürme suçlamasıyla tutuklandı. (DHA)