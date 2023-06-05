Tebligatın tarihini görünce şaşkına döndü

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşayan iş insanı Kaan Toker'e, 23 Mayıs 2023 tarihinde yapılan duruşmada hazır bulunması için gönderilen tebligat, 5 Haziran 2023 tarihinde ulaştı.

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan evli ve iki çocuk babası iş insanı 58 yaşındaki Kaan Toker, bugün kendisine PTT çalışanı tarafından yapılan tebligatı alıncı şoke oldu.

Toker, Bodrum 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki bir davanın 23 Mayıs 2023 tarihinde ve saat 14.50'deki duruşmasına tanıklık için çağrıldığını görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

“DERDİMİZİ MARKO PAŞAYA MI ANLATACAĞIZ?”

Sözcü'ye açıklama yapan Toker, “21. Yüzyılda iyice gariplikler ülkesi olduk. İki hafta önce görülen duruşmanın tebligatı PTT çalışanı tarafından iki hafta sonra yapılıyor. Zaman tüneline girip geri gidip duruşmaya öyle mi gireceğiz. Tabii bu işin şakası ama en azından mahkeme tarihine bakarsın, ya tebligatı yapmazsın ya da açıklama getirirsin. PTT'ye gittiğimde yanıt verecek muhatap bulamadım. Derdimizi Marko Paşa'yamı anlatacağız? Yarın Adliye'ye giderek durumu öğrenmeye çalışacağım” dedi.