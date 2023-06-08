Turistik ilçe kedi katilinin peşinde

Muğla’nın Bodrum ilçesinde kedileri havalı tüfekle vurarak öldüren kişi hayvanseverleri isyan ettirdi. İki sahipli kedi ise son anda fark edilerek veterinere götürülüp kurtarıldı.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı turistik Gümbet Mahallesi'nde yaklaşık iki haftadır bir kişinin havalı tüfekle ateş ederek kedileri öldürmesi hayvanseverlerin sert tepkisine neden oldu.

HAVALI TÜFEKLE MAHALLEDE KEDİ KATLİAMI YAPIYOR

Son olarak İsmet İnönü Caddesi'nde geçen hafta, vücudunda yara izleri olan ölü bir kedi bulunmasının ardından kendi kedisi ‘Futzi’yi yaralı halde ve hareket etmekte güçlük çekerken bulan 61 yaşındaki Serpil Schmidtke, hemen veterinere götürdü.

Çekilen röntgen sonrası 7 yaşındaki erkek kedi Futzi’nin vücudunda, 2 adet havalı tüfek saçmasının olduğu görüldü.

Kedi ameliyata alınırken çok derine inen saçmaların çıkarılmaya çalışılması durumunda felç kalma riski olduğu için çıkarılmadı. Hayvanseverler yaralanan bazı kedilerin kaçtığını belirtti.

“KEDİ KATİLİ DAHA ÇOK ÖLDÜRMEDEN BULUNSUN”

Kedisinin yaşamının geri kalanını vücudunda saçmalarla geçireceğini belirten Serpil Schmidkte, “Geçen günlerde aynı şekilde öldürülmüş kediler bulduk. Birisi mahallede resmen havalı tüfekle kedi avına çıkmış. Benim 5 kedimden birisi yaralandı, vücudunda saçmalar var. Bu caninin bir an önce bulunması için güvenlik güçlerine durumu bildirdik. Bu cani daha çok kediyi öldürmemesi için bir an önce yakalanmalı” dedi.

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