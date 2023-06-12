Türkiye’de son 10 yılda 616 çocuk iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin hazırladığı, 2013-2022 arası Çocuk İş Cinayetleri Raporu'na göre Türkiye'de 2022 yılında 61 çocuğun, son 10 yılda ise en az 616 çocuğun iş cinayetlerinde hayatını kaybettiği belirtildi. İzmir Barosu, çocukların çalışmak zorunda kalmadıkları bir dünya için çaba gösterdiklerini açıkladı.

Mustafa SARIİPEK

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Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), 2002 yılında dünyada çalışan yüz milyonlarca çocuğun içinde bulunduğu haksız duruma ve ağır koşullara dikkat çekmek ve çocukların çalışmak zorunda bırakılmasının önlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Devletleri harekete geçirmek ve toplumsal bilinci artırmak amacıyla 12 Haziran günü çocuk işçiliği ile mücadele günü olarak seçildi.

ÇOCUKLAR İŞ KANUNU HÜKÜMLERİNİN DIŞINA ÇIKILARAK ÇALIŞTIRILIYOR

İzmir Barosu tarafından yapılan açıklamada, şu bilgiler yer aldı:

*Ülkemizde ne yazık ki yüz binlerce çocuk 4857 Sayılı İş Kanunu hükümlerinin dışına çıkılarak pek çok farklı biçimde ve sektörde çalıştırılıyor. Bunlar; tarım, mevsimlik işçilik, sanayi, hizmet, ev işleri, medya, madenler ve taş ocakları ile sokaktır.

*Zorla çalıştırılan çocuklar eğitim hakkına, oyun hakkına ve sağlık hizmetlerine erişemiyor. Riskli bir çevrede yaşama, şiddet ve istismar, uzun çalışma saatleri, düşük ücretle çalıştırma, iş güvenliği açısından riskli ortamlarda çalışma, fiziksel zorlanma, esenliğinin bozulması, kültürel ve zihinsel anlamda ilerleyememe, olumsuz barınma koşulları, meslek hastalıklarının oluşması gibi hak ihlallerine maruz bırakılmaktadır.

*İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi’nin hazırladığı, 2013-2022 yıllarını kapsayan Çocuk İş Cinayetleri Raporu’na göre ülkemizde 2022 yılında 61 çocuğun, son on yılda ise en az 616 çocuğun iş cinayetlerinde hayatını kaybettiğini belirtilmiştir. Yaşamını yitiren çocukların 211'i 14 yaş ve altı 405'i ise 15-17 yaş grubundadır” denildi.

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU ARAŞTIRMA YAPTI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 1994, 1999, 2006, 2012 ve 2019 yıllarında çocuk işgücü araştırması yapıldığının belirtildiği açıklamaya şöyle devam edildi:

*Araştırmaya göre çocukların çalışmak zorunda bırakılmasının en sık karşılaşılan nedenlerinin hane halkı gelirine katkıda bulunmak, iş öğrenmek/meslek edinmek ve kendi ihtiyaçlarını karşılamak olduğu görüşülmüştür.

*2019 yılında Türkiye'de 720 bin çalışmak zorunda bırakılan çocuk bulunduğu ve yıllar içerisinde çalışmak zorunda bırakılan çocuk sayısının ve işgücü içindeki oranının düştüğü görülmektedir.

*Her ne kadar toplumsal farkındalığın, asgari eğitim yaşının yükseltilmesinin, uluslararası ve yasal düzeyde yapılan bazı mevzuat değişikliklerinin olumlu sonuçlarının olduğu düşünülse bile gerçek sayıların ve ortaya çıkması gereken tablonun bu verilerin çok daha üzerinde ve çok daha ağır olduğu düşünülmektedir.

MEVSİMLİK İŞÇİLİĞİN YOĞUN OLDUĞU AYLARDA SAYI DAHA DA ARTIYOR

Araştırmanın mevsimlik işçiliğin yoğun olduğu aylarda yapılmamış olmasının, Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre yüz binlerce çocuğun eğitimine açıktan devam ettiğinin görüldüğü belirtilen açıklamada şu uyarılar yer aldı:

*UNICEF ve ILO verilerine göre pandemi sonrasında dünyadaki çalışmak zorunda bırakılan çocuk sayısının uzun zamandır ilk kez artış göstermiş olması ve mülteci/göçmen çocuklara ilişkin verilerin sağlıklı bir şekilde toplanmamış olabileceği dikkate alındığında, bu kabul görmektedir.

*Bununla birlikte, güncel sayıların çok daha artma riski bulunmaktadır. ILO'nun tespitlerine göre 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde 658 bin çalışan, geçim olanaklarını kaybetmiş durumdadır. ILO, bu durumun yoksulluğun ve kayıt dışı çalışmanın yanında çalışmak zorunda bırakılan çocukların sayılarını da artıracağını öngörmektedir.

*Çocukların çalışmak zorunda bırakılmasının, ülkemizde anlamı giderek daha iyi anlaşılan derin yoksulluk ve devreden yoksulluk kavramlarıyla oldukça ilgili olduğuna şüphe yoktur. Bir yanda sınırsız, koşulsuz ve denetimsiz rantla servetlerine servet katanlar varken diğer yanda okullarda açlıktan bayılan çocukların olması günümüz Türkiye'sinin gerçeği olduğu kadar aynı zamanda utancıdır.

ÇOCUKLARIN ÇALIŞMAK ZORUNDA KALMADIKLARI BİR DÜNYA İÇİN

*İzmir Barosu olarak çocukların zorla çalıştırılmadığı ve çalışmak zorunda bırakılmadığı bir dünya hayaliyle çabalıyoruz.

*Anayasamız ve tarafı bulunduğumuz uluslararası sözleşmeler çerçevesinde çocuk hakları ihlali niteliğinde olan ve çocukların sağlığı, eğitimi, gelişimi için ciddi tehlikeler yaratan çocukların çalışmak zorunda bırakılmasının önlenmesi adına acil eylem planlarını oluşturmaya ve uygulamaya çağırıyoruz.

*Mevcut sosyal politikaların ihtiyacı bulunan bütün çocukların ve bakım verenlerinin sosyal korumadan yararlanabileceği biçimde tasarlanması gerekir.

*Kamu kaynaklarının kullanımında çocuk hakları bakış açısıyla etki değerlendirilmesinin yapılması, ekonomi politikalarının ise başta çocukların çalışmak zorunda bırakılması olmak üzere kapitalizmin yarattığı her türlü ekonomik şiddet ve istismarla mücadele edecek biçimde dönüştürülmesi gerekmektedir.

*Elbette bunların işe yarayabilmesi için demokratik ilkelere bağlı ve hukukun üstünlüğünün hakim kılındığı bir ülkeyi inşa etmek olmazsa olmazdır.

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