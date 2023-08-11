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Üç ilçede denize girmek yasaklandı

Sakarya'nın Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde, bugün hava koşulları ve rip akıntısı nedeniyle denize girilmesi yasaklandı.

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Üç ilçede denize girmek yasaklandı

Kentin denize kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde kötü hava koşulları ve rip akıntısı nedeniyle denize girilmesi yasaklandı.

Kaymakamlık kararları doğrultunda; bugün boğulma riski nedeniyle denize girilemeyecek.

Cankurtaranlar vatandaşları denize girmemeleri yönünde uyarırken, sahil güvenlik ve polis ekipleri de sahil bölgelerinde devriye görevi yapıyor. (DHA)

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