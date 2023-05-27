Üç yaşındaki çocuğu metruk eve götürdü, mahalleli yakaladı
Şanlıurfa'da, evin önünde tek başına oynayan üç yaşındaki kız çocuğunu şeker alma bahanesiyle kandırıp metruk bir eve götürerek, cinsel istismar girişiminde bulunmaya çalışan M.D. mahalleli tarafından fark edilip yakalandı. Bir süre dövülüp polise teslim edilen şüpheli tutuklandı.
Şanlıurfa’nın Sırrın Mahallesi’nde 25 Mayıs günü evinin önünde oynayan 3 yaşındaki kız çocuğu, M.D. tarafından şeker alma ve para verme bahanesi ile kandırıldı.
M.D., bir süre birlikte yürüdüğü kız çocuğunu tek katlı metruk eve götürdü. Bu sırada mahalleli, kız çocuğuna cinsel istismar girişiminde bulunan şüpheliyi fark etti.
Kızı kurtaran mahalleli, daha sonra yakaladıkları şüpheliyi dövdü. İhbarla bölgeye sevk edilen polis ekipleri, kalabalığın elinden kurtardığı M.D.´yi gözaltına aldı.
Çeşitli suçlardan sabıka kaydı bulunan M.D., emniyetteki işlemlerinin ardından güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi hakimliğe çıkarılan M.D., “Çocuğa nitelikli cinsel istismar” suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi. (DHA)