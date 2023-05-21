Ümit Özdağ, Numan Kurtulmuş ile görüşecek
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş yarın saat 14.00’te Zafer Partisi Genel Merkezi’nde görüşecek
Zafer Partisi ve Ata İttifakı adayı Sinan Oğan’ın Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nin ikinci turunun yapılacağı 28 Mayıs’ta hangi adaya destek vereceği henüz kesinleşmedi.
Hem ittifak ortağı Zafer Partisi’nin hem de Sinan Oğan’ın konuyla ilgili görüşmeleri devam ediyor.
Kritik kararın yarın açıklanması beklenirken Zafer Partisi Genel Başkanı Dr. Ümit Özdağ ile AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş yarın saat 14.00'da görüşeceği öğrenildi.
Zafer Partisi’nden yapılan açıklamada iki simin Zafer Partisi Genel Merkezi'nde yapacağı görüşme basına kapalı olacak.