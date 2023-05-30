Ümit Özdağ’dan seçim değerlendirmesi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ 14 Mayıs - 28 Mayıs seçimlerini değerlendirdi. Özdağ "İki yıl önce yok sayılan, görmezden gelinen Zafer Partisi seçim parametrelerinin belirleyicisi olmuştur" dedi.

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Ata İttifakı’yla 14 Mayıs seçimlerine giden ve 28 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ seçimlerin sonuçlarını değerlendirdi.

Özdağ “İki yıl önce yok sayılan, görmezden gelinen Zafer Partisi seçim parametrelerinin belirleyicisi olmuştur” dedi.

28 Mayıs seçiminden önce Cumhur ve Millet İttifakı ile yaptığı görüşmelere de değinen Ümit Özdağ AKP Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş için Eski Ankara Valisi Nevzat Tandoğan benzetmesi yaptı. Sığınmacılar konusunda Kurtulmuş’un ‘siz bize destek verin biz hallederiz’ dediğini ifade eden Özdağ, “Bu talep Ankara Valisi Nevzat Tandoğan’ın ‘Kominizim gelecekse onu da biz getiririz’ ifadesine benziyor” dedi.