‘Utanç Davası’nın 4. duruşması bugün görülüyor

İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin 6 yaşında evlendirilmesi ve cinsel istismara uğramasına ilişkin Yusuf Ziya Gümüşel ile imam nikahıyla evlendirildiği Kadir İstekli’nin tutuklu; anne Fatıma Gümüşel’in tutuksuz yargılandığı davanın dördüncü duruşması bugün görülüyor...

Sevgim Begüm YAVUZ

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İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşındaki kızının evlendirilmesi ve cinsel istismara uğramasına ilişkin baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel’e ‘zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı' suçundan 22 yıl 6 aya kadar, imam nikahıyla evlendirildiği Kadir İstekli hakkında ise ‘zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı' ve ‘cinsel saldırı' suçlarından 67 yıl 10 ay 15 güne kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 30 Ocak 2023 tarihinde yapılan ilk duruşmada, davaya ilişkin yayın yasağı ve gizlilik kararı getirilmesine karar vermişti.

SAVCI: SANIKLAR CEZALANDIRILSIN

Davanın ikinci duruşmasında ise, Cumhuriyet savcısı tarafından esas hakkındaki mütalaa açıklanmış, sanıkların cezalandırılması talep edilmişti.

Sanıklar Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli’nin tutuklu, Fatıma Gümüşel’in tutuksuz yargılandığı ve kapalı görülen davanın dördüncü duruşması yarın saat 09.30'da Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülüyor.

ADLİYE ÇEVRESİNDE GENİŞ GÜVENLİK

Saat 09.30’da balaması beklenen dava 1 saat gecikmeyle başladı. Adliye çevresinde çevik kuvvet ekipleriyle geniş güvenlik önlemeleri alındı. Birçok sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcisi duruşmayı adliye çevresinde takip ediyor.