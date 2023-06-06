Utanç Davası’nın sanık avukatından baro müdürüne tokat
Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızının 6 yaşında evlendirilmesi ve cinsel istismara uğramasına ilişkin davanın 4. duruşması dün görüldü. Duruşma salonunun önü bariyerlerle kapatılırken, duruşma başlamadan önce sanık avukatlarından Eyyup Akıncı, İstanbul Barosu’nun Anadolu Adliyesi Baro Müdürü Yüksel Köse’ye tokat attı.
İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşındaki kızının evlendirilmesi ve cinsel istismara uğramasına ilişkin, baba Yusuf Ziya Gümüşel, anne Fatıma Gümüşel ve imam nikahlı evlendirildiği Kadir İstekli'nin yargılandığı davanın dördüncü duruşması dün görüldü.
Adliye çevresinde güvenlik önlemleri alınırken, duruşma salonunun bulunduğu koridor da bariyerlerle kapatıldı.
Duruşma salonunun bulunduğu bariyerin önünde meydana gelen olayda, sanıkların avukatlarından Eyyup Akıncı, tartıştığı İstanbul Barosu Anadolu Adliyesi Müdürü Yüksel Köse'ye tokat attığı öğrenildi. Konuya ilişkin Yüksel Köse suç duyusunda bulunacak.