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Yerli füze Tayfun, ikinci kez fırlatıldı

Roket Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ROKETSAN) tarafından geliştirilen yerli füze 'Tayfun'un test atışının 2'ncisi, Rize- Artvin Havalimanı'ndan yapıldı.

Yayınlanma: 10:10 - 23 Mayıs 2023 Güncellenme:
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Yerli füze Tayfun, ikinci kez fırlatıldı

Savunma Sanayii Başkanlığı’nın ‘Tayfun Füze Sistemi Geliştirme Projesi’ kapsamında ROKETSAN tarafından geliştirilen Tayfunun 2’nci kez test atışı yapıldı.

Rize-Artvin Havalimanı’nda Milli Savunma Bakanlığı’na ait apronda, saat 06.44’de karadan denize yapılan uzun menzilli atışta yerli füze ‘Tayfun’, ikinci kez Rize semalarından yükseldi.

İlk kez ekim ayında test edilen ‘Tayfun’, yine Rize- Artvin Havalimanı’ndan denize doğru Sinop açıklarına fırlatılmıştı. (DHA)

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