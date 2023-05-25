YSK açıkladı: Yurt dışında kaç kişi oy kullandı?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yurt dışı temsilcilikler ve gümrüklerde 1 milyon 889 bin 398 seçmenin oy kullandığını açıkladı. Gümrük kapılarında ise oy verme işlemi 28 Mayıs'a kadar devam edecek

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Cumhurbaşkanı 2’nci tur seçiminde yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemi tamamlandı. YSK, dün saat 23.00 itibarıyla yurt dışı temsilcilikleri ve gümrük kapılarında oy kullanan toplam seçmen sayısının 1 milyon 889 bin 398 olduğunu açıkladı.

Gümrük kapılarında 28 Mayıs saat 17.00’ye kadar oy verme işlemi devam edecek.

14 MAYIS’TA KAÇ KİŞİ OY KULLANMIŞTI?

14 Mayıs’ta yapılan seçimlerde 3 milyon 423 bin 759 seçmenin kayıtlı olduğu yurt dışı sandıklarda 1 milyon 691 bin 287 oy kullanılmış geçersiz oylar düşüldüğünde ise oy sayısı 1 milyon 676 bin 268 olmuştu. YSK verilerine göre katılım oranı ise yüzde 49,40 oldu.

Gümrük kapılarında kullanılan oylarında dahil edilmesiyle rakam 1 milyon 823 bin 106’ya, katılım oranı ise yüzde 53.85’e ulaştı.

İLK TURDA HANGİ ADAY NE KADAR OY ALDI?

14 Mayıs seçim sonuçlarına göre Cumhur İttifakı cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan yurt dışında oyların yüzde 57,5’ini aldı.

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise ilk turu yüzde 39,6 oy oranıyla bitirdi.

AKP VE ERDOĞAN YURT DIŞINDA OY KAYBETTİ

Anadolu Ajansı verilerine göre Erdoğan, Mısır, Suudi Arabistan ve Belçika’da yüzde 70’in üzerinde oy aldı.

Kılıçdaroğlu en yüksek oy oranına ulaştığı Portekiz’de yüzde 90’ın üzerine çıkarken, Polonya, Çek Cumhuriyeti ve İrlanda’da yüzde 80’in üzerinde oy aldı. Yurt içi seçimlerine paralel olarak AKP’nin oy oranları yurt dışında da düştü.

YURT DIŞI OYLAR NASIL SAYILACAK?

Yurt dışı temsilciliklerde kullanılan oylar uçaklarla; refakat, teslim alma ve oy torbalarını Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu’na teslim etmekle görevli olan Oy Torbaları Nakil Komisyonu, parti temsilcileri, diplomatik kuryeler ve bir YSK görevlisi tarafından Ankara’ya getirilecek

ATO Congresium’da 5 ayrı kilit takılı bir odada sıkı güvenlik önlemleriyle korunan oyların bulunduğu alanın kilitlerinden birinin anahtarı YSK Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanında, diğer kilit anahtarları da AKP, CHP, İYİ Parti ve MHP'nin yer aldığı 4 siyasi partinin temsilcisinde bulunuyor. Bu 5 temsilci bir araya gelmeden odanın kapısı açılamıyor.

Yurt dışı temsilciklerinden ve gümrüklerden gelen oyların sayım ve dökümleri ise Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’nın nezaretinde 28 Mayıs’ta sandıkların kapanmasıyla birlikte yapılacak.

OYLAR ADAYLARA NASIL YANSIYACAK?

Cumhurbaşkanı seçiminde, yurt dışında ve gümrük kapılarında kullanılan oylar, adayların genel oylarına doğrudan yansıyor. Bu oylar, adayların Türkiye’de aldığı toplam oylara ekleniyor.