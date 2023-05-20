Zap Suyu’na uçan zırhlı araçtaki 12 asker hafif yaralandı
Hakkari'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp Zap Suyu'na uçan zırhlı araçtaki 12 asker hafif yaralandı.
Kaza, saat 14.00 sıralarında Hakkari-Van kara yolunun 30’uncu kilometresinde, Erziki Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Hakkari yönüne giden içinde 12 askerin bulunduğu, ‘kirpi’ adlı zırhlı araç, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Zap Suyu’na uçtu.
İhbar üzerine bölgeye güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yakındaki bir kum eleme tesisine ait kepçe ile alınan askerler, vatandaşların da yardımıyla yola çıkarıldı.
Hafif yaralanan askerlerden 10’una ambulansta müdahale edilirken, 2’si Hakkari Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Hastanedeki askerlerin de sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Zırhlı aracın çıkarılması için bölgede çalışmalar sürüyor. (DHA)