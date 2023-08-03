Sondaj sırasında dinamit patladı: 1 işçi öldü, 2 işçi yaralandı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde sondaj yapıldığı sırada kullanılan patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi yaralandı.
Korkunç olay, Kızıltepe ilçesine bağlı Kırsal Yurtderi Mahallesi’nde meydana geldi.
İddiaya göre arazide sondaj kuyusu açma çalışması sırasında kullanılması planlanan dinamit, iddiaya göre hazırlık yapıldığı sırada patladı.
İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olayda Suriyeli işçilerden Muhammet Ahmet (30) olay yerinde hayatını kaybetti, Suriyeli işçi Şahin Ahmet (32) ile Mehmet Emin Laçin (48) yaralandı.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Muhammet Ahmetin cansız bedeni ise otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)