Sosyal medya bu iki kardeşi konuşuyor

Bolu'da bir markette 7 ve 2,5 yaşındaki iki kardeşin komik anları sosyal medyada gündem oldu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Bolu’da, bir markette anneleriyle alışverişe giden 7 ve 2,5 yaşındaki kardeşlerden büyük olanı, dengesini kaybederek yumurta kolisinin üzerine düştü.

KARDEŞİ OYUN SANDI

Çocuğun düştüğünü fark eden anne ve market görevlisi, kaldırdıktan sonra kırılan yumurtaları kontrol etti.

Bu sırada ağabeyinin oyun yaptığını düşünen kardeşi de yerde bulunan diğer yumurta kolisinin üzerine oturdu.

Anne ve market görevlisi hızla çocuğu yumurtaların üzerinden kaldırdı. Market görevlisi yaşananlara gülerken, birkaç yumurtanın kırıldığı koliyi satın alan anne, daha sonra çocuklarıyla marketten ayrıldı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Baba Ömer Çayır, marketin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntüler, izleyenleri güldürdü. (DHA)

İlginizi Çekebilir Dehşet kamerada: Kadını döve döve bayılttı, sonra yerlerde sürükledi

İlginizi Çekebilir Hırsızın pişkinliği gülümsetti