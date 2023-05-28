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SÖZCÜ TV Seçim Özel Yayını

Türkiye, cumhurbaşkanı seçimi ikinci turunda akın akın sandığa gidiyor. Gecenin sonunda kazanan Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu mu olacak yoksa Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan mı? Gelişmeler anbean SÖZCÜ TV'de...

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